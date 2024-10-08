Apple здійснить давню мрію власників Xbox, додавши підтримку дротових контролерів
Джерело:MacRumors
Apple готує до виходу iOS 18.1 у жовтні та iOS 18.2 приблизно у грудні. В той самий час повинні вийти відповідні версії iPadOS і macOS Sequoia. Ми поки що не знаємо всіх їхніх функцій, але одне з профільних видань розкрило нові ігрові можливості, які чекають на власників смартфонів, планшетів та комп'ютерів компанії.
Як це буде
Раніше пристрої Apple підтримували бездротові контролери Xbox і PlayStation через Bluetooth, але що стосується дротових з'єднань, то сумісними були лише контролери PlayStation. Майбутнє оновлення збирається це змінити, розширюючи підтримку ігрових аксесуарів в екосистемі Apple.
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Як зазначив інженер Apple (і один з ключових розробників оригінальної Xbox) Нат Браун ще в червні, Xbox використовує спеціальний протокол USB для своїх дротових контролерів, і з останніми оновленнями операційної системи Apple тепер безпосередньо підтримує цей протокол, що дозволяє підключати рідні дротові контролери Xbox.
Підключення до пристроїв Apple
- Якщо ви використовуєте iPhone чи iPad одного з минулих поколінь, які мають Lightning, вам знадобиться перехідник Lightning-USB для підключення дротового контролера Xbox. Те ж саме зараз відбувається й з PlayStation.
- Якщо ж збираєтесь використовувати якийсь із найновіших пристроїв, які вже перейшли на USB-C, просто підключіть контролер за допомогою кабелю, щоб встановити дротове з'єднання.
Після підключення дротового контролера Xbox:
- На iOS 18 та iPadOS 18 дротовий контролер Xbox не буде відображатися в налаштуваннях Bluetooth, як зазвичай, оскільки він підключений через USB.
- На macOS 15 Sequoia під час першого з'єднання ви побачите діалогове вікно із запитом на отримання дозволу на підключення аксесуара. Контролер з'являється під відповідною назвою на панелі налаштувань, а поруч із ним відображається логотип Xbox.
Зверніть увагу, що функція "Ідентифікація" не працює з дротовим контролером Xbox – він не вібрує, коли з'являється відповідний запит. Однак попри цю невеличку проблему, контролер в усьому іншому працює належним чином і в іграх, і в програмах, які підтримують ігрові контролери.
Чому це важливо
Підтримка дротових контролерів Xbox на платформах Apple є довгоочікуваним доповненням для геймерів, які віддають перевагу надійності та низькій затримці дротового з'єднання або володіють лише дротовими контролерами Xbox, що не мають функції Bluetooth.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!