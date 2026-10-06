Як це буде

Голлівудські продюсери продовжують активно шукати нові ідеї серед популярних відеоігор. Продюсерська компанія Chernin Entertainment, відома своїми жахастиками та містичними проєктами, об'єднала зусилля з медіагігантом Nexon. Разом вони планують перетворити популярні ігрові проєкти шведської студії Embark на повноцінні медіафраншизи, пише GamesRadar.

Засновник та керівник студії Embark Патрік Содерлунд підкреслив важливість цієї угоди для усієї спільноти фанатів.

Угода Nexon із Chernin Entertainment є наступним великим кроком у перетворенні ARC Raiders та THE FINALS на глибоко інтегрований трансмедійний досвід, який винагороджує пристрасть нашої глобальної спільноти гравців,

– прокоментував Содерлунд.

Він додав, що творчі команди студії працюватимуть разом із кінематографістами для збереження унікального стилю обох ігор.

Сюжетні всесвіти та перспективи екранізацій

Обидві гри мають багатий сюжетний потенціал. Події шутера Arc Raiders, який вийшов у 2025 році, розгортаються у 2180 році, коли інопланетні роботи змусили людство ховатися під землею. Натомість шутер The Finals, створений у 2023 році, переносить гравців у антиутопічний 2100 рік на смертельне шоу у віртуальній реальності.

ARC Raiders та THE FINALS – це саме ті можливості, до яких ми прагнули: амбітні глобальні проєкти з потенціалом стати великими франшизами у кіно та на телебаченні,

– додав президент кіновідділу Chernin Entertainment Девід Реді.

Попри те, що точної дати виходу фільмів та серіалів поки не оголосили, кіностудія вже розпочала активну підготовку до виробництва. Ми також не знаємо, які саме конкретні продукти отримає кожна гра. Існує ймовірність, що одну адаптують у вигляді фільму, тоді як інша отримає серіал. В іншому варіанті – обидві матимуть і те, і інше.