Как это будет

Голливудские продюсеры продолжают активно искать новые идеи среди популярных видеоигр. Продюсерская компания Chernin Entertainment, известная своими фильмами ужасов и мистическими проектами, объединила усилия с медиагигантом Nexon. Вместе они планируют превратить популярные игровые проекты шведской студии Embark в полноценные медиафраншизы, пишет GamesRadar.

Основатель и руководитель студии Embark Патрик Содерлунд подчеркнул важность этого соглашения для всего сообщества фанатов.

Соглашение Nexon с Chernin Entertainment является следующим большим шагом в превращении ARC Raiders и THE FINALS в глубоко интегрированный трансмедийный опыт, который вознаграждает страсть нашего глобального сообщества игроков,

– прокомментировал Содерлунд.

Он добавил, что творческие команды студии будут работать вместе с кинематографистами, чтобы сохранить уникальный стиль обеих игр.

Сюжетные вселенные и перспективы экранизаций

Обе игры обладают богатым сюжетным потенциалом. События шутера Arc Raiders, выпущенного в 2025 году, разворачиваются в 2180 году, когда инопланетные роботы заставили человечество укрыться под землей. В свою очередь, шутер The Finals, созданный в 2023 году, переносит игроков в антиутопический 2100 год на смертельное шоу в виртуальной реальности.

ARC Raiders и THE FINALS – это именно те возможности, к которым мы стремились: амбициозные глобальные проекты с потенциалом стать большими франшизами в кино и на телевидении,

– добавил президент киноотдела Chernin Entertainment Дэвид Реди.

Несмотря на то, что точная дата выхода фильмов и сериалов пока не объявлена, киностудия уже приступила к активной подготовке к производству. Мы также не знаем, какие именно конкретные продукты получит каждая игра. Существует вероятность, что одну адаптируют в виде фильма, а по другой снимут сериал. В другом варианте – обе получат и то, и другое.