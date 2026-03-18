Архів ігор на 385 терабайтів ледь не зник — фанати встигли в останній момент

Спільнота ентузіастів змогла в останній момент скопіювати масштабний архів ретроігор Myrient. Проєкт, якому загрожувало закриття через фінансові труднощі та зростання витрат, отримав шанс на подальше існування завдяки волонтерам.

Мовиться про один із найбільших публічних архівів ретроігор. Представники ініціативи SaveMyrient підтвердили, що резервне копіювання всієї колекції завершено, повідомляє TomsHardware.

Об'єм архіву становить приблизно 385 терабайтів даних – це ROM-файли та образи дисків, які використовуються для емуляції старих ігор і програм.

Чи вдасться зберегти архів назавжди?

Модератор спільноти під псевдонімом Ill-Economist-5285 повідомив, що волонтери змогли завершити масове завантаження архіву та провести перевірку отриманих даних. У результаті було створено повноцінне дзеркало Myrient, яке вже готове до використання. Наразі учасники проєкту працюють над формуванням торрент-файлів, щоб зробити колекцію доступною широкому колу користувачів.

Інший модератор уточнив, що торент-розповсюдження розглядається лише як тимчасове рішення. Учасники ініціативи планують активно підтримувати роздачу, щоб забезпечити стабільність доступу до файлів. За словами Ill-Economist-5285, найближчим часом система має повернутися до нормальної роботи.

Під час підготовки наступного етапу розвитку окремі розділи архіву можуть тимчасово вимикатися. Деталі майбутніх змін організатори обіцяють оприлюднити пізніше. Поки що оригінальний сайт Myrient продовжує працювати, однак з попередженням про те, що він закривається 31 березня. Поки що користувачі все ще можуть завантажувати рідкісні матеріали, як от програму Calamus для Atari ST або шутер Descent II для MS-DOS.

Чому Myrient взагалі закривають?

Архів Myrient був запущений у 2022 році та швидко здобув популярність завдяки перевіреним файлам і великому обсягу колекції – близько 385 – 390 терабайтів. Попри успішне створення резервної копії, офіційно проєкт планує припинити роботу 31 березня 2026 року через високі витрати на хостинг.

Адміністратори ресурсу раніше наголошували, що проєкт опинився під серйозним тиском через нестачу фінансування та стрімке зростання операційних витрат, повідомляло видання VideoCardz. Додаткове навантаження створювали зловживання з боку спеціалізованих менеджерів завантажень, які значно збільшували трафік.

За інформацією медіа, ситуацію ускладнило й подорожчання комплектуючих для серверної інфраструктури – зокрема оперативної пам'яті, SSD та жорстких дисків.