Геймер показав архівне фото, яке дуже схоже на скриншот з відеогри Red Dead Redemption 2

Цікавим записом поділився на Reddit шанувальник серії Red Dead Redemption. Він показав, який вигляд мав Новий Орлеан у 1906 році, щоправда, геймери подумали, що це скриншот з гри.

Напевно, гру Red Dead Redemption 2 можна сміливо називати однією з найреалістичніших. Цікаво, що навіть деякі телешоу ставали "жертвами" цієї популярної відеогри. Щось схоже сталося й цього разу, але вже з користувачами платформи Reddit.

До теми На телебаченні сплутали скріншот з Red Dead Redemption 2 з реальним фото

Кілька днів тому в розділі Red Dead Redemption з'явилося цікаве фото, яке одразу ж зацікавило всіх шанувальників цієї серії. Оригінальний пост миттєво став одним з найпопулярніших у цьому розділі, а загалом він вже зібрав 17 тисяч вподобань та майже 400 коментарів. Користувач з нікнеймом kieferevans поділився світлиною, на якій можна побачити, який вигляд мав ринок Нового Орлеана в 1906 році.

Щоправда, це не проста чорно-біла фотографія. Річ у тім, що kieferevans опублікував фото, яке попередньо "розфарбувала" Санна Даллавей, яка славиться подібними роботами. Щоправда, користувачі платформи Reddit спершу не повірили, що це реальна фотографія. Вони були впевнені, що геймер поділився скриншотом з відеогри, щоб просто потролити їх. Але kieferevans одразу ж продемонстрував оригінальний чорно-білий варіант цього фото, а тому сумнівів бути не може.

Варто відзначити, що сплутати дійсно дуже просто, бо це фото наче взято з відеогри Red Dead Redemption 2. Цікаво, що в грі є віртуальний аналог Нового Орлеана – місто Сен-Дені, де навіть можна знайти схожий ринок. Деякі користувачі припускають, що Rockstar Games могла використовувати саме цей знімок у своїй роботі. Мовляв, розробники точно знайомі з подібним методом осучаснення старих фотографій. Загалом це прекрасна демонстрація того, як Rockstar Games працює над своїми відеоіграми.

Новий Орлеан в 1906 році / Фото Reddit kieferevan