Усе дуже погано

Дія Ark: Aquatica переважно відбувається під водою, що й видно в новому трейлері. На жаль, весь ролик, включно з голосом за кадром, був згенерований штучним інтелектом, і це помітно навіть неозброєним оком. Усе виглядає настільки погано, що, здається, було згенеровано на найдешевшій генеративній моделі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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Ark: Aquatica описується як "амбітний підводний сеттинг, у якому 95% ігрового процесу відбувається під поверхнею". У ній з'являться 17 нових істот, нові предмети, нові завдання та "інтригуюча сюжетна лінія".

Однак те, що мало б стати захоплюючим враженням для фанатів Ark, швидко перетворилося на розчарування. Незрозуміло, для чого компанія використала штучний інтелект, якщо вона легко могла записати ролик у самому ігровому процесі. Деякі користувачі вже припустили, що й саме доповнення створювалося не вручну, а за допомогою ШІ, а тому нас нібито може чекати аналогічна крива графіка в доповненні.

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На форумах, присвячених Ark, просто зараз численні користувачі описують свої негативні враження.

Абсолютна жадібність [з боку] Snail використовувати штучний інтелект для майже всього відео, включно з голосом за кадром, лише для того, щоб заощадити трохи грошей на оплаті художника, є абсурдною. Як вони могли подумати, що це буде добре сприйнято? Компанія відірвана від життя,

– пише один з гравців.

Відео на YouTube також отримало понад 1100 коментарів за перші 11 годин, майбутню гру називають "ганьбою", "жалюгідною", "жахливою", "огидною" та купою інших схожих слів. В одному з випадків користувач навіть попросив продати проєкт іншій студії, яка не буде використовувати ШІ.

Наразі ролик при 31 000 переглядів має всього 153 вподобання і, якщо вірити спеціальним програмам, які повертають відображення дизлайків, понад 3 000 людей поставили палець униз. Очевидно, що трейлер не став надто популярним.

Варто зазначити, що Aquatica розробляється не головною студією Wildcard, яка започаткувала франшизу, а стороннім партнером. Учора Wildcard опублікувала твіт, який, як пише The Gamer, підозріло схожий на спробу дистанціюватися від DLC. У твіті сказано: "ARK: Aquatica розробляється @SnailGamesUSA Colorado. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями". Чи було це дійсно спробою зняти з себе відповідальність через жахливий трейлер, який вони переглянули першими, невідомо. Зараз Wildcard зайнята розробкою Ark 2 і Ark: Survival Ascended, а також завершує роботу над Lost Colony, яка вийде пізніше цього року.