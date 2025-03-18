Місто блазнів

Кутенберг, а точніше Кутна Гора, як було перекладено українською, є найбільшим містом у Kingdom Come: Deliverance 2. Якщо ви пройдетеся його вулицями, то зможете зустріти кількох селян у середньовічному костюмі блазня. Він складається з верхнього одягу, зшитого з кумедною шапкою, котра закінчується дзвіночком і довгими вухами. Але якщо скористатися любов'ю місцевих жителів підбирати ваші предмети й одягати свої знахідки на себе, то можна перетворити місто на один величезний цирк, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на Reddit.

Дивіться також Гравець Kingdom Come: Deliverance 2 знайшов дотепну великодку на Гаррі Поттера

Але не все так просто. Для того, щоб досягти своєї мети, автор допису мусив скористатися інструментами розробника в Kingdom Come: Deliverance 2, щоб зробити поведінку NPC масовою та однаковою. Sverkerbonk, як він себе називає на Reddit, сотні разів копіював вбрання блазня, а потім скидав цілу купу однакових предметів у різних місцях на вулицях Кутної Гори.

Згодом спрацьовувала базова команда для NPC, яка наказувала всім довкола швидко розбирати предмети і вдягати їх на себе. Невдовзі ціле місто ходило в однакових костюмах.

Неясно, як довго вони носять свої костюми. Один з користувачів у коментарях згадує, що якось викинув щит перед одним з NPC, і той пізніше ходив з ним протягом усього проходження гри. Невідомо, чи Sverkerbonk давав якісь команди щодо цього.