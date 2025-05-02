Художниця підкорила мережу артами по STALKER 2 Серце Чорнобиля
- Українська художниця hannajo підкорила мережу своїми артами по відеогрі STALKER 2 Серце Чорнобиля, зокрема віртуальним диптихом із портретами Стрільця та Фауста.
- Її сторінка в соцмережах слугує "арт архівом", де представлені численні майстерні малюнки, присвячені грі від GSC Game World.
Українська мисткиня поділилася у соцмережах своїми артами по відеогрі STALKER 2 Серце Чорнобиля та підкорила геймерів неймовірним стилем.
Шанувальники STALKER 2 продовжують висловлювати свою любов до проєкту GSC Game World у найкращий з можливих способів – створюючи справжні витвори мистецтва, повідомляє 24 Канал.
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Аномально прекрасні арти
Поки розробники працюють над планом оновлень STALKER 2, фанати проєкту зачудовані фантастичними малюнками користувачки X під ніком hannajo.
Мисткиня використовує власну сторінку в соцмережі як свого роду "арт архів", а чимало з її творінь присвячені якраз відеогрі від GSC Game World.
Найбільшої уваги за останній час заслужив віртуальний диптих, де зображені знакові для гри персонажі – Стрілець та Фауст.
Їхні портрети красуються на фоні дивовижних мозаїк Сонця та Місяця та ніби перетворюють їх у свого роду Інь та Янь Зони, що безумовно має цікавий підтекст з огляду на сюжет STALKER 2.
Фантастичні арти STALKER 2 / Фото hannajo
Окрім цих зображень сторінка мисткині повниться й іншими малюнками, присвяченими хітовій грі, які є не менш майстерними.