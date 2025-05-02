Художниця підкорила мережу артами по STALKER 2 Серце Чорнобиля

Українська мисткиня поділилася у соцмережах своїми артами по відеогрі STALKER 2 Серце Чорнобиля та підкорила геймерів неймовірним стилем.

Шанувальники STALKER 2 продовжують висловлювати свою любов до проєкту GSC Game World у найкращий з можливих способів – створюючи справжні витвори мистецтва, повідомляє 24 Канал.

До теми Українська художниця вразила мережу картиною найвідомішої аномалії зі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Аномально прекрасні арти

Поки розробники працюють над планом оновлень STALKER 2, фанати проєкту зачудовані фантастичними малюнками користувачки X під ніком hannajo.

Мисткиня використовує власну сторінку в соцмережі як свого роду "арт архів", а чимало з її творінь присвячені якраз відеогрі від GSC Game World.

Найбільшої уваги за останній час заслужив віртуальний диптих, де зображені знакові для гри персонажі – Стрілець та Фауст.

Їхні портрети красуються на фоні дивовижних мозаїк Сонця та Місяця та ніби перетворюють їх у свого роду Інь та Янь Зони, що безумовно має цікавий підтекст з огляду на сюжет STALKER 2.

Фантастичні арти STALKER 2 / Фото hannajo

Окрім цих зображень сторінка мисткині повниться й іншими малюнками, присвяченими хітовій грі, які є не менш майстерними.