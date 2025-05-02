Поклонники STALKER 2 продолжают выражать свою любовь к проекту GSC Game World в лучший из возможных способов – создавая настоящие произведения искусства, сообщает 24 Канал.

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Аномально прекрасные арты

Пока разработчики работают над планом обновлений STALKER 2, фанаты проекта удивлены фантастическими рисунками пользовательницы X под ником hannajo.

Художница использует собственную страницу в соцсети как своего рода "арт архив", а многие из ее творений посвящены как раз видеоигре от GSC Game World.

Наибольшего внимания за последнее время заслужил виртуальный диптих, где изображены знаковые для игры персонажи – Стрелок и Фауст.

Их портреты красуются на фоне удивительных мозаик Солнца и Луны и будто превращают их в своего рода Инь и Янь Зоны, что безусловно имеет интересный подтекст, учитывая сюжет STALKER 2.

Фантастические арты STALKER 2 / Фото hannajo

Кроме этих изображений страница художницы полнится и другими рисунками, посвященными хитовой игре, которые являются не менее искусными.