Сценарист Black Flag розповів про нові епізоди в Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag отримає не лише сучасну графіку та оновлений геймплей, а й новий сюжетний контент. Провідний сценарист оригінальної гри Дарбі Макдевітт підтвердив, що спеціально для Assassin’s Creed Black Flag Resynced написав нові сцени, одна з яких стала для нього однією з найулюбленіших у всій історії гри.

Які нові сцени з'являться в ремейку?

Ще під час офіційного анонсу Ubisoft повідомляла, що оновлена версія гри отримає додаткові сюжетні сцени, зокрема за участю Керолайн – дружини головного героя Едварда Кенуея. Саме над цими епізодами працював Макдевітт.

Як повідомив блогер The Hidden One, який спеціалізується на серії Assassin's Creed, сценарист розкрив деталі на неофіційному Discord-сервері Access the Animus. За словами Макдевітта, для ремейку він створив дві абсолютно нові сцени, а також переробив один уже існуючий епізод з основної сюжетної кампанії.

Особливо сценарист виділив одну з нових сцен. Він зазначив, що зараз вона входить до його особистого топ-5 найкращих моментів у Black Flag. Макдевітт додав, що сподівається на позитивну реакцію фанатів, а також пояснив, чому цього епізоду не було в оригінальній грі 2013 року – ідея з'явилася у нього значно пізніше.

Що ще нового буде в грі?

Окрім сюжетних доповнень, ремейк створюється практично з нуля на новій версії рушія Anvil. Розробники обіцяють значно сучасніший технічний рівень: підтримку рейтрейсингу, покращену симуляцію води, динамічніші бої, систему крові, оновлений стелс та вдосконалений паркур.

Реліз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня. Гра вийде на PC у Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect, а також на PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Базова версія коштуватиме від 60 доларів, при цьому попередні замовлення для російського регіону залишаються недоступними.

Після офіційного анонсу Ubisoft також опублікувала системні вимоги майбутнього ремейку.