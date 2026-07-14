Перетворити битву з легендарними кораблями в грі з відчайдушної боротьби на більш чесну дуель, можна використовуючи перевірену часом тактику, інформує Game Rant.

Секрет доволі простий

Основна хитрість полягає у використанні стрільби на випередження.

Замість того, щоб цілитися безпосередньо в корпус ворожого судна, слід вираховувати траєкторію та стріляти туди, де воно опиниться через кілька секунд.

Річ у тому, що легендарні кораблі мають надзвичайну маневровість, тому лише така стрільба гарантує стабільне влучання.

Навчіться влучати туди, де вороги будуть за кілька митей, і легендарні кораблі врешті-решт підуть на дно,

– радить журналіст Джошуа Дакворт.

Одначе, точність це далеко не все, адже перед боєм капітани обов'язково мають повністю вдосконалити Jackdaw та пройти квести морського офіцера.

Разом з тим, коли вибір стане між стандартними мортирами та спеціальними, які отримують після завдань персонажа Deadman Smith слід врахувати одну деталь.

Останні мають більшу зону ураження, але завдають менше шкоди. Для максимальної ефективності експерти радять залишити стандартне озброєння та відточити навички розрахунку часу.

Як пустити на дно легендарні кораблі?

Ця стратегія працює по-різному залежно від суперника.

Проти надшвидкого El Impoluto саме точний розрахунок часу стає критичним фактором.

саме точний розрахунок часу стає критичним фактором. У битві з HMS Fearless та Royal Sovereign (близнюками) гравці можуть вдало вистрілити в момент, коли вороги перетинають курси один одного , і пошкодити обидва судна одним залпом.

(близнюками) гравці можуть вдало вистрілити в момент, , і пошкодити обидва судна одним залпом. Проти броньованої La Dama Negra – мортири стають головним інструментом для пробиття захисту.

Попри те, що ця проста порада значно полегшує процес, вона все ще вимагає від ігрових піратів вміння впевнено тримати штурвал та розуміти динаміку морського бою.