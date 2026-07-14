Превратить сражение с легендарными кораблями в игре из отчаянной борьбы в более честную дуэль можно с помощью проверенной временем тактики, сообщает Game Rant.

Секрет довольно прост

Основная хитрость заключается в использовании стрельбы на опережение.

Вместо того чтобы целиться непосредственно в корпус вражеского судна, следует рассчитывать траекторию и стрелять туда, где оно окажется через несколько секунд.

Дело в том, почему легендарные корабли обладают исключительной маневренностью, поэтому только такая стрельба гарантирует стабильное попадание.

Научитесь попадать туда, где враги будут через несколько мгновений, и легендарные корабли в конце концов пойдут ко дну,

– советует журналист Джошуа Дакворт.

Однако точность – это далеко не все, ведь перед боем капитаны обязательно должны полностью усовершенствовать Jackdaw и пройти квесты морского офицера.

Вместе с тем, когда придется выбирать между стандартными мортирами и специальными, которые получают после выполнения заданий персонажа Deadman Smith следует учесть одну деталь.

Последние имеют большую зону поражения, но наносят меньший урон. Для максимальной эффективности эксперты советуют оставить стандартное вооружение и отточить навыки расчета времени.

Как потопить легендарные корабли?

Эта стратегия работает по-разному в зависимости от соперника.

Против сверхбыстрого El Impoluto именно точный расчет времени становится критическим фактором.

именно точный расчет времени становится критическим фактором. В сражении с HMS Fearless и Royal Sovereign (близнецами) игроки могут удачно выстрелить в момент, когда враги пересекают курсы друг друга , и повредить оба судна одним залпом.

(близнецами) игроки могут удачно выстрелить в момент, , и повредить оба судна одним залпом. Против бронированной La Dama Negra – мортиры становятся главным инструментом для пробивания защиты.

Несмотря на то, что этот простой совет значительно облегчает процесс, он по-прежнему требует от игровых пиратов умения уверенно держать штурвал и понимать динамику морского боя.