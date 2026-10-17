Проєкт розробляли для ПК і сучасних консолей, а його події мали перенести гравців у стародавній Китай. Розробкою займалася китайська студія TiMi Studio Group разом із компанією Ubisoft, інформує MP1st.

Стелс та битва з імператорським воєначальником

Витекла інформація походить із портфоліо розробників, які працювали над грою.

Там виявили кадрові матеріали прототипу, створеного у лютому 2025 року. У відео показують місію, де асасин-жінка пробирається до священного палацу, який взяли в облогу війська китайського полководця Сян Юя.

Гравці можуть побачити не лише приховані вбивства та фірмовий стрибок віри, а й битву з цим босом. Окрім цього, у кадрі демонструють унікальну зброю – бойову парасольку, а також елементи інтерфейсу в стилі традиційного тушевого живопису з емблемою інь-ян.

Ігровий процес скасованої гри: дивіться відео

Події Assassin's Creed Destiny мали розгортатися за часів династії Цінь у 206 році до нашої ери. Це лише на декілька років пізніше за події мобільної гри Assassin's Creed Jade, яка залишається в розробці як і ще чимало проєктів франшизи, сюжет якої розгортається у 215 році до нашої ери.

На відміну від мобільного спін-оффу, Destiny розробляли як повноцінну великобюджетну гру для консолей та комп'ютерів.

Причиною скасування гри стала зміна стратегії китайського гіганта Tencent. У 2024 році компанія вирішила скоротити інвестиції в західні франшизи через низьку маржинальність і перенаправити ресурси на внутрішній ринок та казуальні проєкти.

Цікаво, що геймери в соцмережах доволі тепло зустріли "злитий" геймплей, зазначивши, що гра виглядає вельми епічною та масштабною. Шкода, що вона так і не побачить світ.