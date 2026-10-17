Проект разрабатывался для ПК и современных консолей, а его сюжет должен был перенести игроков в древний Китай. Разработкой занималась китайская студия TiMi Studio Group совместно с компанией Ubisoft, сообщает MP1st.

Стелс и сражение с императорским военачальником

Утечка информации происходит из портфолио разработчиков, работавших над игрой.

Там обнаружили кадры прототипа, созданного в феврале 2025 года. В видео показана миссия, в которой ассасин-женщина пробирается в священный дворец, осажденный войсками китайского полководца Сян Юя.

Игроки смогут увидеть не только скрытые убийства и фирменный "прыжок веры", но и сражение с этим боссом. Кроме того, в кадре демонстрируется уникальное оружие – боевой зонт, а также элементы интерфейса в стиле традиционной тушевой живописи с эмблемой инь-янь.

Игровой процесс отмененной игры: смотрите видео

События Assassin's Creed Destiny должны были разворачиваться во времена династии Цинь в 206 году до нашей эры. Это всего на несколько лет позже событий мобильной игры Assassin's Creed Jade, которая по-прежнему находится в разработке, как и многие другие проекты франшизы, действие которой разворачивается в 215 году до нашей эры.

В отличие от мобильного спин-оффа, Destiny разрабатывалась как полноценная крупнобюджетная игра для консолей и компьютеров.

Причиной отмены игры стало изменение стратегии китайского гиганта Tencent. В 2024 году компания решила сократить инвестиции в западные франшизы из-за низкой рентабельности и перенаправить ресурсы на внутренний рынок и казуальные проекты.

Интересно, что геймеры в соцсетях довольно тепло встретили "утечку" геймплея, отметив, что игра выглядит весьма эпично и масштабно. Жаль, что она так и не увидит свет.