Коли чекати на полювання на відьом?

Згідно з даними відомого інсайдера Rogue, компанія Ubisoft планує випустити Assassin's Creed Hexe у червні 2027 року. Втім, джерело застерігає, що ця дата є лише внутрішнім орієнтиром, а розробка гри проходить досить складно, тому можливі перенесення. Про це пише видання Wccftech.

Проєкт Hexe вперше анонсували майже чотири роки тому як частину платформи Infinity. Після масштабної рольової гри Assassin's Creed Shadows розробники планують повернутися до більш лінійного та сконцентрованого формату, щоб задовольнити різні сегменти аудиторії.

Загалом продажі серії вже перевищили 250 мільйонів копій, а нещодавній успіх Black Flag Resynced лише підігрів інтерес до майбутніх релізів.

Hexe буде класичною грою в стилі Assassin's Creed, яка слідує за рольовою Shadows відповідно до формули Ubisoft,

– прокоментував журналіст Алессіо Палумбо.

Похмура Баварія та родинні зв'язки

Сюжет розгортатиметься у Вюрцбурзі – німецькому місті, яке стало центром жорстоких судових процесів над відьмами у 16 столітті. Головною героїнею стане молода жінка на ім'я Аніка. За чутками, вона є нащадком самого Еціо Аудіторе, який може з'явитися в грі як наставник.

Атмосфера обіцяє бути значно похмурішою за попередні частини, що підтверджує віковий рейтинг PEGI 18.

Розробники зробили ставку на лінійність: замість безкрайнього відкритого світу на гравців чекають великі локації, поєднані між собою, як-от села та густі ліси. Система паркуру стане більш просунутою та нагадуватиме старі частини серії. Цікаво, що пряму магію з гри прибрали, проте вона повернеться у "іншому вигляді", що може означати символізм або галюцинації.

Цінова політика вже відома: стандартне видання обійдеться у 69,99 долара, версія Deluxe коштуватиме 89,99 долара, а за колекційне видання доведеться віддати 119,99 долара. Передзамовлення включатиме бонусне завдання.

Попри тривалий час очікування, Hexe виглядає одним із найсміливіших експериментів Ubisoft, де історична драма переплітається з містикою та традиціями серії.