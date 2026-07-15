Когда стоит ожидать "охоты на ведьм"?

Согласно данным известного инсайдера Rogue, компания Ubisoft планирует выпустить Assassin's Creed Hexe в июне 2027 года. Впрочем, источник предупреждает, что эта дата является лишь внутренним ориентиром, а разработка игры проходит достаточно сложно, поэтому возможны переносы. Об этом пишет издание Wccftech.

Проект Hexe впервые анонсировали почти четыре года назад как часть платформы Infinity. После масштабной ролевой игры Assassin's Creed Shadows разработчики планируют вернуться к более линейному и сконцентрированному формату, чтобы удовлетворить различные сегменты аудитории.

В целом продажи серии уже превысили 250 миллионов копий, а недавний успех Black Flag Resynced лишь подогрел интерес к будущим релизам.

Hexe станет классической игрой в стиле Assassin's Creed, которая следует за ролевой Shadows в соответствии с формулой Ubisoft,

– прокомментировал журналист Алессио Палумбо.

Мрачная Бавария и семейные узы

Сюжет будет разворачиваться в Вюрцбурге – немецком городе, ставшем центром жестоких судебных процессов над ведьмами в XVI веке. Главной героиней станет молодая женщина по имени Аника. По слухам, она является потомком самого Эцио Аудиторе, который может появиться в игре в роли наставника.

Атмосфера обещает быть значительно мрачнее, чем в предыдущих частях, что подтверждает возрастной рейтинг PEGI 18.

Разработчики сделали ставку на линейность: вместо бескрайнего открытого мира игроков ждут большие локации, соединенные между собой, такие как деревни и густые леса. Система паркура станет более продвинутой и будет напоминать старые части серии. Интересно, что прямую магию из игры убрали, однако она вернется в "другом виде", что может означать символизм или галлюцинации.

Ценовая политика уже известна: стандартное издание обойдется в 69,99 доллара, версия Deluxe будет стоить 89,99 доллара, а за коллекционное издание придется отдать 119,99 доллара. Предзаказ будет включать бонусное задание.

Несмотря на длительное ожидание, Hexe выглядит одним из самых смелых экспериментов Ubisoft, где историческая драма переплетается с мистикой и традициями серии.