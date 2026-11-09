Assassin's Creed Hexe відкладено: коли тепер чекати гру і що за цим стоїть

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Що кажуть про перенесення Hexe?

Після успіху Assassin's Creed Shadows і Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft, схоже, не встигає скористатися хвилею популярності. Hexe анонсували разом із Shadows понад чотири роки тому, але відтоді студія не показала нічого конкретного про відьомську гру у відкритому світі, пише GamesRadar.

Достеменно було відомо лише одне: вона вийде після Shadows. Тепер журналісти з посиланням на анонімні джерела повідомляють, що розробка наштовхнулася на нові труднощі й гру внутрішньо відклали ще на рік. Імовірна дата релізу – десь у 2028 році.

Чому розробка Hexe проходить непросто?

Шлях гри до релізу нелегкий і без нового перенесення. Раніше цього року студію залишив її оригінальний креативний директор Клінт Гокінг. Його місце зайняв Жан Гесдон, провідний розробник Black Flag і Origins. Через два місяці пішов і ігровий директор Бенуа Рішер.

Які ще ігри серії готують?

За словами відомого ютубера j0nathan, у розробці є ще два проєкти з кодовими назвами: Assassin's Creed Mars і Assassin's Creed Pocket.

Mars нібито вперше в історії серії перенесе дію до Стародавнього Риму. Видання припускає, що гра може бути пов'язана з майбутнім серіалом Netflix. Події Assassin's Creed Brotherhood вже відбувалися в Римі часів італійського Відродження, тож сюжети теоретично можна пов'язати.

Pocket, як розповідають, відбуватиметься в Єрусалимі й стане мобільною грою, звідси й назва (з англійської "pocket" перекладається як "кишеня").

Усе це поки що чутки, тому до офіційних підтверджень від Ubisoft їх варто сприймати з обережністю.