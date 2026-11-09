Assassin's Creed Hexe отложена: когда теперь ждать игру и что за этим стоит

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Что говорят о переносе Hexe?

После успеха Assassin's Creed Shadows и Assassin's Creed Black Flag Resynced Ubisoft, похоже, не успевает воспользоваться волной популярности. Hexe анонсировали вместе с Shadows более четырех лет назад, но с тех пор студия не показала ничего конкретного о ведьмовской игре в открытом мире, пишет GamesRadar.

Точно было известно лишь одно: она выйдет после Shadows. Теперь журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщают, что разработка столкнулась с новыми трудностями и игру внутренне отложили еще на год. Вероятная дата релиза – где-то в 2028 году.

Почему разработка Hexe проходит нелегко?

Путь игры к релизу нелегкий и без нового переноса. Ранее в этом году студию покинул ее первоначальный креативный директор Клинт Хокинг. Его место занял Жан Гесдон, ведущий разработчик Black Flag и Origins. Через два месяца ушел и игровой директор Бенуа Ришер.

Какие еще игры серии готовятся?

По словам известного ютубера j0nathan, в разработке находятся еще два проекта с кодовыми названиями: Assassin's Creed Mars и Assassin's Creed Pocket.

Mars якобы впервые в истории серии перенесет действие в Древний Рим. Издание предполагает, что игра может быть связана с будущим сериалом Netflix. События Assassin's Creed Brotherhood уже происходили в Риме эпохи итальянского Возрождения, поэтому сюжеты теоретически можно связать.

Pocket, как сообщается, будет происходить в Иерусалиме и станет мобильной игрой, отсюда и название (с английского "pocket" переводится как "карман").

Все это пока что слухи, поэтому до официальных подтверждений от Ubisoft к ним стоит относиться с осторожностью.