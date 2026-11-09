Assassin's Creed Hexe відкладено: коли тепер чекати гру і що за цим стоїть

Наступна головна гра серії Assassin’s Creed під кодовою назвою Hexe, за даними інсайдерів, зазнала внутрішнього перенесення. Водночас Ubisoft нібито працює над двома іншими проєктами.

Що кажуть про перенесення Hexe?

Після успіху Assassin's Creed Shadows і Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft, схоже, не встигає скористатися хвилею популярності. Hexe анонсували разом із Shadows понад чотири роки тому, але відтоді студія не показала нічого конкретного про відьомську гру у відкритому світі, пише GamesRadar.

Достеменно було відомо лише одне: вона вийде після Shadows. Тепер журналісти з посиланням на анонімні джерела повідомляють, що розробка наштовхнулася на нові труднощі й гру внутрішньо відклали ще на рік. Імовірна дата релізу – десь у 2028 році.

Чому розробка Hexe проходить непросто?

Шлях гри до релізу нелегкий і без нового перенесення. Раніше цього року студію залишив її оригінальний креативний директор Клінт Гокінг. Його місце зайняв Жан Гесдон, провідний розробник Black Flag і Origins. Через два місяці пішов і ігровий директор Бенуа Рішер.

Які ще ігри серії готують?

За словами відомого ютубера j0nathan, у розробці є ще два проєкти з кодовими назвами: Assassin's Creed Mars і Assassin's Creed Pocket.

Mars нібито вперше в історії серії перенесе дію до Стародавнього Риму. Видання припускає, що гра може бути пов'язана з майбутнім серіалом Netflix. Події Assassin's Creed Brotherhood вже відбувалися в Римі часів італійського Відродження, тож сюжети теоретично можна пов'язати.

Pocket, як розповідають, відбуватиметься в Єрусалимі й стане мобільною грою, звідси й назва (з англійської "pocket" перекладається як "кишеня").

Усе це поки що чутки, тому до офіційних підтверджень від Ubisoft їх варто сприймати з обережністю.