Перші тести Assassin's Creed Invictus жахають поганими новинами

Останні закриті тести нового мультиплеєрного проєкту від Ubisoft викликали хвилю занепокоєння. Попри амбітні плани розробників, перші відгуки свідчать про серйозні проблеми з ігровим процесом, що ставить під питання дату релізу та подальшу долю гри у відомому всесвіті ассасинів.

Чому тестувальники розкритикували амбітний проєкт Ubisoft?

Інформація про стан розробки Assassin’s Creed Invictus потрапила в мережу завдяки відомому інсайдеру, який повідомив про проведення закритих тестів 30 квітня 2024 року. Дані про цей захід також змогли незалежно підтвердити журналісти видання Insider Gaming.

На жаль для фанатів серії, результати тестування виявилися далекими від ідеалу. За словами інсайдера xj0nathan, відгуки учасників були вкрай негативними, а один із тестувальників прямо назвав гру "до біса жахливою".

Такі різкі оцінки вже породили чутки про можливе перенесення релізу, який був запланований на 2026 рік, або навіть повне скасування гри. Попри те, що проєкт перебуває в розробці вже багато років, його поточний стан не відповідає очікуванням, які зазвичай покладаються на масштабні багатокористувацькі ігри від великих студій.

Проте джерела зазначають, що всередині Ubisoft все ще бачать у проєкті певний потенціал. Компанія навіть випустила заяву в офіційному блозі, де зауважила, що гра "не зовсім така, як припускають чутки", намагаючись заспокоїти аудиторію та дистанціюватися від передчасних висновків.

Що ми знаємо про Assassin’s Creed Invictus?

Однією з головних особливостей Invictus є її ігрова механіка, яку часто порівнюють з проєктом Fall Guys, писало раніше видання GosuGamers. Це пов'язано з тим, що гра побудована на системі раундів на вибування.

Однак візуально вона не має нічого спільного з яскравим стилем Fall Guys. Навпаки, Assassin’s Creed Invictus виглядає як класична гра серії, де гравці вибирають своїх улюблених персонажів для битв на знакових локаціях. Insider Gaming отримали доступ до відеоматеріалів (за умови їхнього нерозголошення), на яких видно, як відомі ассасини борються на арені з Assassin’s Creed Mirage, а також на іншій локації, створеній за мотивами Assassin’s Creed Odyssey.

Що чекає на Invictus?

Доля Invictus наразі залишається туманною, хоча вона є важливою частиною масштабного десятирічного плану Ubisoft щодо розвитку всесвіту Assassin’s Creed. Компанія прагне надати гравцям новий досвід, і Invictus має стати одним із ключових елементів цієї стратегії.

Розробкою займається невелика, але віддана справі команда ветеранів, які раніше працювали над грою For Honor. Вибір саме цих фахівців не є випадковим: Ubisoft сподівається повторити успіх For Honor як сервісної гри, яка залишається прибутковою навіть на десятому році свого існування.

Чи зможе команда розробників виправити ситуацію та перетворити "жахливий" прототип на успішний продукт – покаже час. Наразі відомо, що гру вже неодноразово переносили протягом усього циклу розробки. Хоча можливість скасування проєкту не можна повністю відкидати, Ubisoft продовжує інвестувати ресурси в Invictus, розраховуючи на досвід розробників For Honor та популярність бренду Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Shadows

Гра вийшла 20 березня 2025 року і стала найновішою основною грою серії. Події розгортаються у Японії XVI століття в епоху Сенґоку – періоді постійних воєн і політичної фрагментації.

Сюжет подається через двох протагоністів: шинобі Наое, яка діє з тіні, та самурая Ясуке, що орієнтований на відкритий бій. Через їхні різні стилі гра фактично показує дві перспективи одного конфлікту між асасинами та тамплієрами – боротьби свободи проти контролю, яка проходить через усю франшизу.

Це також одна з наймасштабніших RPG-частин серії з акцентом на відкритий світ і варіативність проходження.

Assassin’s Creed Mirage

Вийшла 5 жовтня 2023 року і фактично була спробою "перезапустити дух" ранніх частин серії. Події відбуваються в Багдаді IX століття і зосереджені на історії Бассіма ібн Ісхака – персонажа, якого раніше показували у Valhalla.

Це історія його становлення як асасина, де він проходить шлях від вуличного злодія до члена Братства, паралельно розкриваючи власну внутрішню боротьбу і зв’язок із більшою міфологією серії.

Гра значно менша за масштабом, попри те, що вона свідомо відмовляється від важких RPG-механік на користь стелсу, паркуру і точкових убивств, які були ключовими в ранніх Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Valhalla

Вийшла 10 листопада 2020 року і довгий час залишалася останньою великою RPG-частиною до Mirage. Події розгортаються у IX столітті під час вторгнення вікінгів у Англію, де гравець керує Ейвором – воїном, який будує власне поселення і втручається у політичні конфлікти англосаксонських королівств.

Сюжет поєднує історичну лінію з міфологією скандинавських богів і продовжує сучасну сюжетну арку серії через персонажа Лейлу Хассан. Це була одна з наймасштабніших і найдовших ігор франшизи, яка закріпила RPG-напрямок розвитку Assassin’s Creed перед тим, як Ubisoft частково відкотилася назад у Mirage.