Протягом 13 основних випусків Assassin's Creed було чимало відомих героїв. Грою Mirage розробники прагнули повернутися до витоків франшизи, та схоже, у деякому плані гра від цього дещо страждає.

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У чому схожість Басіма та Альтаїра

Assassin's Creed Mirage дає гравцям можливість зіграти за Басіма перед подіями Valhalla. У цій грі вони бачать його історію більш детально, що значно доповнює його персону з попередньої гри.

Хоча навколо Басіма може розгорнутися цікава історія, його поведінка та особистість роблять його "нудним" для деяких геймерів. Але це насправді може зробити його ідеальним головним героєм для гри, оскільки він, здається, має багато спільного з першим асасіном франшизи.

Оригінальний Assassin's Creed була фантастичним сюрпризом, коли гра з'явилася ще у 2007 році. Міфи, створені Ubisoft, були інтригуючими, історично достовірні міста було приємно досліджувати, але й справжня історія також була непоганою.

Втім, головний герой Альтаїр не так сильно запам'ятався. Він завжди буде відомий як той, хто все почав, хоча є причина, чому його зміг затьмарити Еціо з Assassin's Creed 2.

Трейлер гри Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

Попри те, що студія добре попрацювала над розширенням його історії, версію Альтаїра, яку гравці бачать у першій грі, можна доволі легко забути. Це те, від чого також страждає Басім з Assassin's Creed Mirage.

Як і в першій грі, історія Mirage може бути дуже інтригуючою. Однак таке відчуття, що це стримує "нецікавий" головний герой. В Assassin's Creed було достатньо нецікавих героїв, що, можливо, трохи стримувало потенціал деяких ігор. Однак Ubisoft зазвичай компенсує це, надаючи інтриги історії, захопливі відкриті світи та цікавий ігровий цикл.