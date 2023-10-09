В течение 13 основных выпусков Assassin's Creed было немало известных героев. Игрой Mirage разработчики стремились вернуться к истокам франшизы, и, похоже, в некотором смысле игра от этого несколько страдает.

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В чем сходство Басима и Альтаира

Assassin's Creed Mirage дает игрокам возможность сыграть за Басима перед событиями Valhalla. В этой игре они видят его историю более подробно, что значительно дополняет его персону из предыдущей игры.

Хотя вокруг Басима может развернуться интересная история, его поведение и личность делают его "скучным" для некоторых игроков. Но это действительно может сделать его идеальным главным героем для игры, поскольку он, кажется, имеет много общего с первым ассасином франшизы.

Оригинальный Assassin's Creed был фантастическим сюрпризом, когда игра появилась еще в 2007 году. Мифы, созданные Ubisoft, были интригующими, исторически достоверные города было приятно исследовать, но и настоящая история также была неплохой.

Впрочем, главный герой Альтаир не столь сильно запомнился. Он всегда будет известен как тот, кто все начал, хотя есть причина, почему его смог затмить Эцио из Assassin's Creed 2.

Трейлер игры Assassin's Creed Mirage: смотрите видео

Несмотря на то, что студия хорошо поработала над расширением его истории, версию Альтаира, которую игроки видят в первой игре, можно легко забыть. Это то, от чего также страдает Басим из Assassin's Creed Mirage.

Как и в первой игре, история Mirage может быть очень интригующей. Однако такое чувство, что это сдерживает "неинтересный" главный герой. У Assassin's Creed было достаточно неинтересных героев, что, возможно, немного сдерживало потенциал некоторых игр. Однако Ubisoft обычно компенсирует это, предоставляя интриги истории, увлекательные открытые миры и интересный игровой цикл.