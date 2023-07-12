У новому тизері Assassin's Creed Mirage, розробники повідомили, що у проєкт повернеться давно забута механіка, що востаннє з'являлася в іграх серії понад десять років тому.
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Одяг та спорядження персонажів у Assassin's Creed змінювалися протягом багатьох років, адже сюжет серії пройшов через різні історичні епохи.
Однак ключовою деталлю є те, що старих іграх, особливо в тих Assassin's Creed, у яких фігурував Еціо Аудіторе, не було жодних скінів з "сезонних пропусків" чи спорядження з внутрішньоігрового магазину.
В Assassin’s Creed 2 і Brotherhood Ubisoft представила єдину на той час функцію кастомізації персонажа – фарбування одягу, що швидко завоювало популярність серед шанувальників, але чомусь не стало частиною наступних ігор.
І ось, більш як 10 років потому, у дописі в Twitter офіційний профіль Assassin's Creed Mirage опублікував відео, яке повідомляє про повернення популярної механіки.
Ролик також дав уявлення про різні відтінки, з яких гравці зможуть обрати улюблений, щоб зробити свій ігровий процес більш персоналізованим.
Анонс Assassin's Creed Mirage: дивитися відео
Крім того, також стало відомо, що Басім – головний герой гри, матиме різні сети спорядження відповідно до етапів його навчання асасинській справі.
В цілому розробники обіцяють, що Mirage поверне серію до першоджерел та відмовиться від деяких RPG елементів на користь стелсу, лінійності та сюжету.