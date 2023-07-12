У новому тизері Assassin's Creed Mirage, розробники повідомили, що у проєкт повернеться давно забута механіка, що востаннє з'являлася в іграх серії понад десять років тому.

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Одяг та спорядження персонажів у Assassin's Creed змінювалися протягом багатьох років, адже сюжет серії пройшов через різні історичні епохи.

Однак ключовою деталлю є те, що старих іграх, особливо в тих Assassin's Creed, у яких фігурував Еціо Аудіторе, не було жодних скінів з "сезонних пропусків" чи спорядження з внутрішньоігрового магазину.

В Assassin’s Creed 2 і Brotherhood Ubisoft представила єдину на той час функцію кастомізації персонажа – фарбування одягу, що швидко завоювало популярність серед шанувальників, але чомусь не стало частиною наступних ігор.

І ось, більш як 10 років потому, у дописі в Twitter офіційний профіль Assassin's Creed Mirage опублікував відео, яке повідомляє про повернення популярної механіки.

Ролик також дав уявлення про різні відтінки, з яких гравці зможуть обрати улюблений, щоб зробити свій ігровий процес більш персоналізованим.

Анонс Assassin's Creed Mirage: дивитися відео

Крім того, також стало відомо, що Басім – головний герой гри, матиме різні сети спорядження відповідно до етапів його навчання асасинській справі.

В цілому розробники обіцяють, що Mirage поверне серію до першоджерел та відмовиться від деяких RPG елементів на користь стелсу, лінійності та сюжету.

Зауважте, реліз Assassin's Creed Mirage запланований на 12 жовтня 2023 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.