В новом тизере Assassin's Creed Mirage, разработчики сообщили, что в проект вернется давно забытая механика, которая в последний раз появлялась в играх серии более десяти лет назад.
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Одежда и снаряжение персонажей в Assassin's Creed менялись на протяжении многих лет, ведь сюжет серии прошел через разные исторические эпохи.
Однако ключевой деталью является то, что в старых играх, особенно в тех Assassin's Creed, в которых фигурировал Эцио Аудиторе, не было никаких скинов из "сезонных пропусков" или снаряжения из внутриигрового магазина.
В Assassin's Creed 2 и Brotherhood Ubisoft представила единственную в то время функцию кастомизации персонажа – покраску одежды, быстро завоевавшую популярность среди поклонников, но почему-то не ставшую частью последующих игр.
И вот, более 10 лет спустя, в сообщении в Twitter официальный профиль Assassin's Creed Mirage опубликовал видео, сообщающее о возвращении популярной механики.
Ролик также дал представление о разных оттенках, из которых игроки смогут выбрать любимый, чтобы сделать свой игровой процесс более персонализированным.
Анонс Assassin's Creed Mirage: смотреть видео
Кроме того, также стало известно, что Басим – главный герой игры, будет иметь разные сеты снаряжения в соответствии с этапами его обучения ассасинскому делу.
В целом разработчики обещают, что Mirage вернет серию к первоисточникам и откажется от некоторых RPG элементов в пользу стелса, линейности и сюжета.