В новом тизере Assassin's Creed Mirage, разработчики сообщили, что в проект вернется давно забытая механика, которая в последний раз появлялась в играх серии более десяти лет назад.

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Одежда и снаряжение персонажей в Assassin's Creed менялись на протяжении многих лет, ведь сюжет серии прошел через разные исторические эпохи.

Однако ключевой деталью является то, что в старых играх, особенно в тех Assassin's Creed, в которых фигурировал Эцио Аудиторе, не было никаких скинов из "сезонных пропусков" или снаряжения из внутриигрового магазина.

В Assassin's Creed 2 и Brotherhood Ubisoft представила единственную в то время функцию кастомизации персонажа – покраску одежды, быстро завоевавшую популярность среди поклонников, но почему-то не ставшую частью последующих игр.

И вот, более 10 лет спустя, в сообщении в Twitter официальный профиль Assassin's Creed Mirage опубликовал видео, сообщающее о возвращении популярной механики.

Ролик также дал представление о разных оттенках, из которых игроки смогут выбрать любимый, чтобы сделать свой игровой процесс более персонализированным.

Анонс Assassin's Creed Mirage: смотреть видео

Кроме того, также стало известно, что Басим – главный герой игры, будет иметь разные сеты снаряжения в соответствии с этапами его обучения ассасинскому делу.

В целом разработчики обещают, что Mirage вернет серию к первоисточникам и откажется от некоторых RPG элементов в пользу стелса, линейности и сюжета.

Заметьте, релиз Assassin's Creed Mirage запланирован на 12 октября 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.