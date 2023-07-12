Розробники повідомили, що в Assassin's Creed Mirage повернуть улюблену механіку геймерів

Ubisoft оголосили, що одна з найулюбленіших механік шанувальників серії, яка була в Assassin's Creed 2 та Brotherhood, повернеться в Assassin's Creed Mirage. Детальніше – у матеріалі.

У новому тизері Assassin's Creed Mirage, розробники повідомили, що у проєкт повернеться давно забута механіка, що востаннє з'являлася в іграх серії понад десять років тому.

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Одяг та спорядження персонажів у Assassin's Creed змінювалися протягом багатьох років, адже сюжет серії пройшов через різні історичні епохи.

Однак ключовою деталлю є те, що старих іграх, особливо в тих Assassin's Creed, у яких фігурував Еціо Аудіторе, не було жодних скінів з "сезонних пропусків" чи спорядження з внутрішньоігрового магазину.

В Assassin’s Creed 2 і Brotherhood Ubisoft представила єдину на той час функцію кастомізації персонажа – фарбування одягу, що швидко завоювало популярність серед шанувальників, але чомусь не стало частиною наступних ігор.

І ось, більш як 10 років потому, у дописі в Twitter офіційний профіль Assassin's Creed Mirage опублікував відео, яке повідомляє про повернення популярної механіки.

Ролик також дав уявлення про різні відтінки, з яких гравці зможуть обрати улюблений, щоб зробити свій ігровий процес більш персоналізованим.

Анонс Assassin's Creed Mirage: дивитися відео

Крім того, також стало відомо, що Басім – головний герой гри, матиме різні сети спорядження відповідно до етапів його навчання асасинській справі.

В цілому розробники обіцяють, що Mirage поверне серію до першоджерел та відмовиться від деяких RPG елементів на користь стелсу, лінійності та сюжету.

, реліз Assassin's Creed Mirage запланований на 12 жовтня 2023 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.