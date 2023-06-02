Ubisoft вперше розповіла деталі про VR-гру Assassin's Creed: Nexus

Компанія Ubisoft нарешті підтвердила те, про що давно говорили інсайдери: VR-гра за франшизою Assassin's Creed дійсно отримає назву Nexus і вийде вже у 2023 році.

Assassin's Creed: Nexus буде доступна на Meta Quest 2. Та, найімовірніше, проєкт вийде й на щойно анонсованій гарнітурі Meta Quest 3.

Також цікаво Як відеоігри можуть покращити продуктивність у роботі

Assassin's Creed: Nexus

Розробники ще раніше обіцяли, що більшість ігор і застосунків попереднього пристрою Meta Quest 2 будуть сумісні з новою гарнітурою.

Наразі в мережі відсутня більш детальна інформація про Assassin's Creed: Nexus. Та користувачі вже можуть оформити попереднє замовлення на сайті Meta Quest.

Ubisoft також повідомиляла, що 12 червня під час Ubisoft Forward Live представлять подробиці Assassin's Creed: Nexus.

До слова, під час заходу Sony PlayStation Showcase студія Ubisoft показала геймплейний трейлер іншої своєї гри – Assassin's Creed Mirage. Реліз гри запланований на 12 жовтня 2023 року.