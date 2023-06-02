Assassin's Creed: Nexus буде доступна на Meta Quest 2. Та, найімовірніше, проєкт вийде й на щойно анонсованій гарнітурі Meta Quest 3.

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Assassin's Creed: Nexus

Розробники ще раніше обіцяли, що більшість ігор і застосунків попереднього пристрою Meta Quest 2 будуть сумісні з новою гарнітурою.

Наразі в мережі відсутня більш детальна інформація про Assassin's Creed: Nexus. Та користувачі вже можуть оформити попереднє замовлення на сайті Meta Quest.

Assassin's Creed Nexus VR is coming to Meta Quest 2, Meta Quest Pro and Meta Quest 3 later this year.



Full reveal at #UbiForward on June 12th at 10 AM PT.



Wishlist available here: https://t.co/7ElIRZVkVv#AssassinsCreedNexusVR pic.twitter.com/wEykwqk9KP — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 1, 2023

Ubisoft також повідомиляла, що 12 червня під час Ubisoft Forward Live представлять подробиці Assassin's Creed: Nexus.

До слова, під час заходу Sony PlayStation Showcase студія Ubisoft показала геймплейний трейлер іншої своєї гри – Assassin's Creed Mirage. Реліз гри запланований на 12 жовтня 2023 року.