У Assassin's Creed Shadows може з'явитися кооперативний режим

Авторитетне джерело повідомляє, що Ubisoft працюють над розробкою кооперативного режиму для Assassin's Creed Shadows, але він не є причиною перенесення гри.

Том Гендерсон – один з найавторитетніших інсайдерів індустрії, отримав інформацію про те, що в багатостраждальній Assassin's Creed Shadows з'явиться кооператив, чим поділився на порталі Insider Gaming.

До теми Ubisoft може внести зміни в історію Ясуке, героя нової Assassin's Creed Shadows

Грати можна буде вдвох

Джерела Гендерсона в Ubisoft стверджують, що Shadows матиме кооперативний режим, який додадуть до гри після її релізу.

За словами журналіста, його розробка активно триває та розпочалася вже досить давно. Режим має кодову назву "LEAGUE", але наразі важко сказати коли саме після виходу Shadows він з'явиться, зокрема через її недавнє перенесення.

Щоправда, Гендерсон стверджує, що сам "LEAGUE" не має ніякого стосунку до затримки основної гри.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Конкретних деталей про особливості ігрового процесу режиму наразі немає, але вочевидь у ньому гравці контролюватимуть Наое та Ясуке, які пліч-о-пліч нищитимуть ворогів.

Реліз Assassin's Creed Shadows на ПК, Mac, PS5, Xbox Series X та Xbox Series S планується 14 лютого 2025 року.