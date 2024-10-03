Том Хендерсон – один из самых авторитетных инсайдеров индустрии, получил информацию о том, что в многострадальной Assassin's Creed Shadows появится кооператив, чем поделился на портале Insider Gaming.

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Играть можно будет вдвоем

Источники Гендерсона в Ubisoft утверждают, что Shadows будет иметь кооперативный режим, который добавят в игру после ее релиза.

По словам журналиста, его разработка активно продолжается и началась уже достаточно давно. Режим имеет кодовое название "LEAGUE", но пока трудно сказать когда именно после выхода Shadows он появится, в частности из-за ее недавнего переноса.

Правда, Гендерсон утверждает, что сам "LEAGUE" не имеет никакого отношения к задержке основной игры.

Трейлер проекта – смотрите видео

Конкретных деталей об особенностях игрового процесса режима пока нет, но очевидно в нем игроки будут контролировать Наоэ и Ясуке, которые бок о бок будут уничтожать врагов.

Релиз Assassin's Creed Shadows на ПК, Mac, PS5, PS5 Xbox Series X и Xbox Series S планируется 14 февраля 2025 года.