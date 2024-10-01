Гендерсон отметил, что исторические неточности в Assassin's Creed Shadows появились из-за позднего привлечения консультантов к процессу разработки игры.

А тем временем Ubisoft отложила выход Assassin's Creed Shadows: новая дата выхода игры

Критическая ошибка разработки

Обычно Ubisoft привлекает экспертов раньше, чтобы обеспечить историческую точность, но задержки в этом проекте привели к некоторым заметным, возможно даже критическим, ошибкам.

Ubisoft признала, что плохая коммуникация между различными командами разработчиков способствовала возникновению несоответствий. Спешка с соблюдением дедлайнов привела к тому, что работа подавалась без тщательной проверки, что привело к историческим ошибкам и неточностям.

Также ранее ходили слухи, что один из главных героев игры изначально должен был быть японцем, что еще больше усложнило процесс разработки.

Пока фанаты ждут дальнейших обновлений, очевидно, что Ubisoft работает над решением этих проблем и улучшением истории Ясуке в финальной версии Assassin's Creed Shadows.

Почему перенесли Assassin's Creed Shadows

В последнее время Ubisoft столкнулась со значительными проблемами, которые привели к тому, что акции компании опустились до десятилетнего минимума.

Недавно выпущенная игра Star Wars Outlaws продемонстрировала слабые результаты и не оправдала ожиданий. Это стало толчком к переосмыслению стратегии компании и подходов к разработке игр.

Что касается Assassin's Creed Shadows, то здесь, как отметил Том Хендерсон, возникли серьезные вопросы относительно культурной и исторической достоверности персонажа Ясуке. С самого момента презентации игровое сообщество неоднозначно восприняло как персонажа, так и окружение.

Кроме того, игра технически нуждается в улучшении и доработке. Существует немало проблем с игровыми механиками и ошибки, которые требуют дополнительного времени для исправления.

Трейлер Assassin's Creed Shadows