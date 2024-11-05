Ubisoft ще минулого місяця оголосила, що реліз Assassin's Creed Shadows, спочатку запланований на 15 листопада, тепер буде відкладений до 14 лютого 2025 року, нагадує 24 Канал з посиланням на Eurogamer. Офіційною причиною затримки є покращення технічної якості гри, а неофіційною – необхідність виправлення історичних неточностей.

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Під час заходу BAFTA в Лондоні Марк-Алексіс Коте, продюсер серії Assassin's Creed, наголосив на важливості цієї гри для відновлення репутації Ubisoft, яка постраждала від критики щодо якості останніх релізів.

Коте визнав, що останні випуски Assassin's Creed викликали критику через технічні проблеми, заявивши:

Assassin's Creed Shadows представляє шанс змінити цей наратив не тільки в рамках серії, але, я думаю, і для Ubisoft в цілому... Геймери очікують, що наші ігри будуть більш полірованими, інноваційними та захопливими, і не соромляться давати нам знати, коли ми не дотягуємо. Це підштовхує нас працювати більше і ставати кращими.

За словами Коте, рішення про відкладення гри ґрунтувалося на результатах внутрішнього тестування, яке показало, що гра має "величезний потенціал". За допомогою цього додаткового часу Ubisoft прагне забезпечити, щоб Assassin's Creed Shadows перевершила очікування після запуску.

Assassin's Creed Shadows трейлер

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Дія гри розгортатиметься у феодальній Японії – місці, про яке давно просили фанати, – і вийде 14 лютого 2025 року на різних платформах, включаючи ПК (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5 та Xbox серій X і S.