Наое буде найшвидшою

Джонатан Дюмон пояснив переваги Наое. За його словами, вона діятиме в стилі шинобі (також відомих як ніндзя) з просто божевільним рівнем спритності: "Наое — найшвидша з асасинів, яких ми коли-небудь створювали. Вона бігає надзвичайно швидко, у неї багато ґаджетів, які допомагають їй залишатися непомітною, тому їй не доводиться часто битися. Ми хотіли задовольнити це бажання гравців, які приходять у цю гру про ніндзя-асасина", – цитує розробника 24 Канал з посиланням на оригінальний матеріал в Entertainment Weekly.

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Шанувальники аніме навіть зможуть влаштувати щось на кшталт "забігу Наруто": нахилившись уперед, зігнувши руки назад, бігти на повній швидкості. Крім того, є цілі забіги по дахах будинків.

Фанати Assassin's Creed роками просили про появу гри з японським сюжетом, але коли її нарешті анонсували, багато хто був розчарований, з різних причин. Враховуючи, що Ubisoft випускає свою гру вже після таких проєктів, як Ghost of Tsushima в аналогічному сетингу, була встановлена висока планка, яку нинішня формула Ubisoft, можливо, не зможе обійти.

У 2023 році Ubisoft випустила Assassin's Creed Mirage, і вона була напрочуд добре сприйнята фанатами, оскільки це була гра невеликої форми, яка розглядалася як повернення до більш класичного досвіду Assassin’s Creed. У новій частині з підзаголовком Shadows ми повернулися до гігантської моделі рольової гри з відкритим світом.

У Shadows історія Наое зосереджена на самопізнанні та вдосконаленні її персонажа.

Вона стане на шлях помсти або виконання обіцянки, яку дала своїй родині. Відкриваючи для себе світ, який потребує допомоги, вона починає по-справжньому цінувати суспільні цінності, яких навчав її батько. Чи може вона зробити світ кращим? Прихований клинок дарує їй батько, і ми дізнаємося трохи більше про те, що це означає. Вона справді відчуває себе пантерою, дивлячись на свою здобич,

– каже Дюмон.

Реліз Assassin's Creed Shadows відбудеться 14 лютого.

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