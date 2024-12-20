Наоэ будет самой быстрой

Джонатан Дюмон объяснил преимущества Наоэ. По его словам, она будет действовать в стиле шиноби (также известных как ниндзя) с просто сумасшедшим уровнем ловкости: "Наоэ - самая быстрая из ассасинов, которых мы когда-либо создавали. Она бегает чрезвычайно быстро, у нее много гаджетов, которые помогают ей оставаться незаметной, поэтому ей не приходится часто драться. Мы хотели удовлетворить это желание игроков, которые приходят в эту игру про ниндзя-ассасина", – цитирует разработчика 24 Канал со ссылкой на оригинальный материал в Entertainment Weekly.

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Поклонники аниме даже смогут устроить что-то вроде "забега Наруто": наклонившись вперед, согнув руки назад, бежать на полной скорости. Кроме того, есть целые забеги по крышам домов.

Фанаты Assassin's Creed годами просили о появлении игры с японским сюжетом, но когда ее наконец анонсировали, многие были разочарованы, по разным причинам. Учитывая, что Ubisoft выпускает свою игру уже после таких проектов, как Ghost of Tsushima в аналогичном сеттинге, была установлена высокая планка, которую нынешняя формула Ubisoft, возможно, не сможет обойти.

В 2023 году Ubisoft выпустила Assassin's Creed Mirage, и она была на удивление хорошо воспринята фанатами, поскольку это была игра небольшой формы, которая рассматривалась как возвращение к более классическому опыту Assassin's Creed. В новой части с подзаголовком Shadows мы вернулись к гигантской модели ролевой игры с открытым миром.

В Shadows история Наоэ сосредоточена на самопознании и совершенствовании ее персонажа.

Она станет на путь мести или выполнения обещания, которое дала своей семье. Открывая для себя мир, который нуждается в помощи, она начинает по-настоящему ценить общественные ценности, которым учил ее отец. Может ли она сделать мир лучше? Скрытый клинок дарит ей отец, и мы узнаем немного больше о том, что это значит. Она действительно чувствует себя пантерой, глядя на свою добычу,

– говорит Дюмон.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 14 февраля.

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