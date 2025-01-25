Assassin's Creed Shadows отримала офіційні системні вимоги

Ubisoft представили шанувальникам системні вимоги для майбутньої Assassin's Creed Shadows, яка перенесе гравців в часи самурайської Японії.

Ubisoft опублікувала більше інформації про те, чого очікувати користувачам ПК від нової Assassin's Creed в розрізі системних вимог, інформує 24 Канал.

До теми Ubisoft представила сюжетний трейлер Assassin's Creed Shadows та анонсувала перше доповнення

Офіційні вимоги до ПК

Реліз Shadows заплановано на 20 березня 2025 року, але в Ubisoft вже поділилися деталями щодо того яке саме обладнання знадобиться ПК-геймерам для комфортної гри в новий продукт.

Відповідно до коментарів розробників, Assassin's Creed Shadows можна порівняти за масштабом з Odyssey та Valhalla, які входять до числа найбільших ігор з відкритим світом.

Цей величезний масштаб безумовно потребує потужного апаратного забезпечення від вашого ПК, тож Ubisoft опублікувала детальну інформацію про мінімальні та рекомендовані системні параметри для запуску гри з різними показниками продуктивності.

Детальні вимоги / Фото Ubisoft

Якщо ж узагальнити, то для того аби грати в Shadows вам знадобиться мінімум 8 гігабайтів відеопам'яті, 16 гігабайтів оперативки, обов'язкова наявність SSD та процесор не гірше ніж Intel i7 8700K чи AMD Ryzen 5 3600.

Тож у фанатів серії є ще 2 місяці аби "апгрейднути" ПК, щоб отримати бажаний рівень продуктивності в новій грі.