Assassin’s Creed Shadows виявилась досить короткою: скільки часу потрібно на основну кампанію

На нещодавній презентації Assassin's Creed Shadows у Японії креативний директор Ubisoft Quebec Джонатан Дюмон розповів про тривалість майбутньої гри. Вона буде коротшою, ніж деякі інші частини, особливо Valhalla.

Тривалість Shadows

За словами директора, студія очікує, що основна історія триватиме щонайменше тридцять-сорок годин, тоді як вся гра може забрати у вас більше вісімдесяти годин, якщо враховувати весь побічний контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Genki Gamer.

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Хоча це й не мало, все ж набагато менше, ніж у гігантській Assassin's Creed Valhalla, яка потребувала 61 годину лише для проходження основної історії і могла тривати майже 150 годин для повного проходження. Однак слід зазначити, що квести та місії Valhalla не завжди були якісними та значущими, мало запам'ятовувались, а тому геймери до сьогодні голосно висловлюють своє невдоволення цією частиною ігрового процесу. Тому лишається сподіватись, що скорочення кількості часу пішло на користь якості контенту.

На Assassin's Creed Shadows насправді лежить багато відповідальності з боку студії та очікувань з боку гравців. Ubisoft довелося мати справу з кількома провалами за останній час, серед яких жахливий запуск Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant і навіть розпіарений, але все такий же невдалий Star Wars Outlaws.

Коротший Assassin's Creed Mirage був досить успішним, але тепер Ubisoft потрібна велика перемога. Саме тому розробники двічі відкладали вихід Shadows у відчайдушній спробі покращити гру й переконатися, що вона вийде в пристойному вигляді.

Дебют Assassin's Creed Shadows відбудетьсядля ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S/X.