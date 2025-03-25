У Assassin’s Creed Shadows виявили острів, населений виключно котиками

Гравці Assassin’s Creed Shadows знайшли в проєкті локацію, яка заселена переважно котами. Виявилося, що це місце було натхненне реальним островом у Японії.

Попри всю контроверсійність Assassin’s Creed Shadows вийшла доволі гарною грою, в якій є безліч цікавинок, серед яких острів, населений найдосконалішим видом на планеті – котиками, інформує 24 Канал.

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Райське місце

Не лише напрочуд реалістичний сніг здатний здивувати гравців новинки Ubisoft. Геймери знайшли у проєкті цілий "котячий" острів.

На перший погляд, Аошіма, що заховався посеред озера Біва, нічим не виділяється на ігровій мапі. Одначе, щойно гравець ступить на його землі то побачить безліч чарівних котиків, які тут господарюють.

Цей "райський" острів можна знайти в провінції Omi, а дістатися до нього найкраще човном з північного заходу локації Azuchi.

Розташування острова / Фото Ubisoft / Dexerto

Цікаво, що цей японський острів існує і в реальному житті. У 2015 році місцина привернула увагу світових ЗМІ саме через те, що переважною частиною населення тут є котики.

За даними New York Times у 2023 на острові залишалося 5 людей та близько 200 хвостатих.