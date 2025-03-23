Попри схвальні відгуки та велику кількість гравців, Assassin's Creed Shadows все ж не позбавлена багів, один з яких виглядає до біса кумедно та фактично дарує гравцю безсмертя, інформує 24 Канал.

До теми Ubisoft каже, що в Assassin's Creed Shadows уже грає понад мільйон гравців

Ідеальний "стелс"

Поки одні геймери вихваляють Ubisoft за увагу до деталей та особливо механіку танення снігу, інші знайшли веселий баг, який змушує ставити під сумнів якість інтелекту ворожих NPC у грі.

Користувач X під ніком BazingaGamingTV поділився нарізкою з ігровим процесом Shadows, де він, граючи за Наое, просто повзає поруч з ворогами, а ті виявляються безсилими проти такого "ніндзюцу".

Кумедний баг – дивіться ролик

Ролик миттєво став вірусним і всього лиш за добу після публікації набрав понад 3,1 мільйона переглядів.

Щоправда, думки геймерів щодо цього "багу" розділилися: дехто по-доброму посміявся з ситуації, інші ж почали нещадно критикувати Ubisoft за халатне ставлення до важливого аспекту гри.

Так чи інакше, розробники скоріше за все виправлять цю "фічу" в майбутніх оновленнях, тож спішіть скористатися кумедним методом безсмертя поки цього не сталося.