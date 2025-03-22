Assassin's Creed Shadows приховує чимало дивовижних деталей і уважний геймер показав одну з них у соцмережах, інформує 24 Канал.

Цікаво Ubisoft каже, що в Assassin's Creed Shadows уже грає понад мільйон гравців

Увага до деталей рівня Rockstar

Свіженька частина відомої серії Assassin's Creed нарешті перенесла події проєкту до феодальної Японії, про що так довго мріяло чимало геймерів.

Попри деякі проблеми та випуск тихого патчу, щоб уникнути звинувачень у неповазі до культури цієї країни, гра все ж стала доволі успішною.

Зокрема, оглядачі та гравці відзначають відкритий світ новинки, який вражає імерсивністю, краєвидами та увагою до деталей.

Наприклад геймер під ніком ACV_X поділився у соцмережі X власним спостереженням, розповівши, що сніг у грі тане у реальному часі, коли виходить сонце.

Дивовижна деталь – дивіться відео

Короткий 10-секундний таймлапс показує увесь процес, який виглядає справді вражаюче.

Втім і тут геймери розділилися: одні вважають, що це неймовірна деталь від розробників, а інші називають таку складну механіку зайвою тратою ресурсу та непотрібною кропіткою роботою.

Що ж тут скажеш, схоже, що догодити всім неможливо, особливо коли ви Ubisoft.