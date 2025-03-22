Assassin's Creed Shadows скрывает немало удивительных деталей и внимательный геймер показал одну из них в соцсетях, информирует 24 Канал.

Интересно Ubisoft говорит, что в Assassin's Creed Shadows уже играет более миллиона игроков

Внимание к деталям уровня Rockstar

Свеженькая часть известной серии Assassin's Creed наконец перенесла события проекта в феодальную Японию, о чем так долго мечтало немало геймеров.

Несмотря на некоторые проблемы и выпуск тихого патча, во избежание обвинений в неуважении к культуре этой страны, игра все же стала довольно успешной.

В частности, обозреватели и игроки отмечают открытый мир новинки, который поражает иммерсивностью, пейзажами и вниманием к деталям.

Например геймер под ником ACV_X поделился в соцсети X собственным наблюдением, рассказав, что снег в игре тает в реальном времени, когда выходит солнце.

Удивительная деталь – смотрите видео

Короткий 10-секундный таймлапс показывает весь процесс, который выглядит действительно впечатляюще.

Впрочем и здесь геймеры разделились: одни считают, что это невероятная деталь от разработчиков, а другие называют такую сложную механику лишней тратой ресурса и ненужной кропотливой работой.

Что же тут скажешь, похоже, что угодить всем невозможно, особенно когда вы Ubisoft.