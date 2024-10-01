Ubisoft може внести зміни в історію Ясуке, героя нової Assassin's Creed Shadows

Інсайдер та журналіст Тома Гендерсон нещодавно розповів, що Ubisoft планує змінити образ Ясуке, легендарного африканського самурая, у своїй майбутній грі Assassin's Creed Shadows.

Гендерсон зазначив, що історичні неточності в Assassin's Creed Shadows з'явилися через пізнє залучення консультантів до процесу розробки гри.

А тим часом Ubisoft відклала вихід Assassin's Creed Shadows: нова дата виходу гри

Критична помилка розробки

Зазвичай Ubisoft залучає експертів раніше, щоб забезпечити історичну точність, але затримки в цьому проєкті призвели до деяких помітних, можливо навіть критичних, помилок.

Ubisoft визнала, що погана комунікація між різними командами розробників сприяла виникненню невідповідностей. Поспіх з дотриманням дедлайнів призвів до того, що робота подавалася без ретельної перевірки, що призвело до історичних помилок та неточностей.

Також раніше ходили чутки, що один з головних героїв гри спочатку мав бути японцем, що ще більше ускладнило процес розробки.

Поки фанати чекають на подальші оновлення, очевидно, що Ubisoft працює над вирішенням цих проблем та покращенням історії Ясуке у фінальній версії Assassin's Creed Shadows.

Чому перенесли Assassin's Creed Shadows

Останнім часом Ubisoft зіткнулася зі значними проблемами, які призвели до того, що акції компанії опустилися до десятирічного мінімуму.

Нещодавно випущена гра Star Wars Outlaws продемонструвала слабкі результати і не виправдала сподівань. Це стало поштовхом до переосмислення стратегії компанії та підходів до розробки ігор.

Що ж до Assassin's Creed Shadows, то тут, як зазначив Том Гендерсон, виникли серйозні запитання стосовно культурної та історичної достовірності персонажа Ясуке. З самого моменту презентації ігрова спільнота неоднозначно сприйняла як персонажа, так і оточення.

Крім того, гра технічно потребує покращення та допрацювання. Існує чимало проблем з ігровими механіками та помилки, які потребують додаткового часу для виправлення.

Трейлер Assassin's Creed Shadows