Assassin's Creed Syndicate отримала оновлення для сучасних консолей через 9 років після запуску
Ubisoft випустила несподіване оновлення для екшену Assassin's Creed Syndicate 2015 року, яке покращує сумісність та продуктивність гри на сучасних ігрових консолях.
Патч додає підтримку консолей PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox, дозволяючи гравцям насолоджуватися грою у вищій роздільній здатності та з вищою частотою кадрів, повідомляє 24 Канал.
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Нові можливості для сучасних консолей
Оновлена версія Assassin's Creed Syndicate тепер підтримує:
- Xbox Series X: Роздільна здатність 4K при 60 кадрах в секунду (fps).
- Xbox Series S: роздільна здатність 1080p зі швидкістю 60 кадрів на секунду.
- PlayStation 5 Pro: Опції для роздільної здатності 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду або 1080p зі швидкістю 60 кадрів на секунду.
- PlayStation 5: Ідентичні опції для PS5 Pro, з роздільною здатністю 4K або 1080p при 60 кадрах в секунду.
Хоча Ubisoft не надала детальної інформації про те, чому PS5 і PS5 Pro пропонують подібні режими продуктивності, є припущення, що опція з нижчою роздільною здатністю забезпечує стабільнішу роботу зі швидкістю 60 кадрів в секунду.
Оновлення, хоч і зосереджене на покращенні роздільної здатності та продуктивності, не містить жодних значних графічних покращень або нових функцій для гри на цих сучасних платформах.
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Assassin's Creed Syndicate, що вийшла у жовтні 2015 року, залишається улюбленою грою фанатів франшизи. Це несподіване оновлення дозволяє гравцям повернутися і насолодитися грою з покращеною графікою та більш плавним геймплеєм на новітньому апаратному забезпеченні консолей.