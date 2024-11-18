Патч добавляет поддержку консолей PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox, позволяя игрокам наслаждаться игрой в высоком разрешении и с высокой частотой кадров, сообщает 24 Канал.

А тем временем Разработчики STALKER 2 сообщили время выхода игры в Украине и мире

Новые возможности для современных консолей

Обновленная версия Assassin's Creed Syndicate теперь поддерживает:

Xbox Series X: Разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (fps).

Xbox Series S: разрешение 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

PlayStation 5 Pro: Опции для разрешения 4K со скоростью 60 кадров в секунду или 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

PlayStation 5: Идентичные опции для PS5 Pro, с разрешением 4K или 1080p при 60 кадрах в секунду.

Хотя Ubisoft не предоставила подробной информации о том, почему PS5 и PS5 Pro предлагают подобные режимы производительности, есть предположение, что опция с более низким разрешением обеспечивает более стабильную работу со скоростью 60 кадров в секунду.

Обновление, хоть и сосредоточено на улучшении разрешения и производительности, не содержит никаких значительных графических улучшений или новых функций для игры на этих современных платформах.

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Assassin's Creed Syndicate, вышедшая в октябре 2015 года, остается любимой игрой фанатов франшизы. Это неожиданное обновление позволяет игрокам вернуться и насладиться игрой с улучшенной графикой и более плавным геймплеем на новейшем аппаратном обеспечении консолей.