Офіційний акаунт Assassin’s Creed висміяв Ілона Маска після його критики гри

Сторінка гри Assassin’s Creed у X (в душі завжди Twitter) відповіла на критику Ілона Маска щодо нової гри серії, Assassin’s Creed Shadows. Відомий підприємець назвав гру "жахливою" і звинуватив стримера Хасана Пайкера в тому, що він рекламує її за гроші.

Як все було

Почалося з того, що Ілон Маск розкритикував популярного блогера Хасана Пайкера за трансляцію гри Assassin’s Creed Shadows, розповідає 24 Канал.

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Хасан – шахрай. Правильніше сказати – продажний. Об'єктивно він рекламує жахливу гру лише заради грошей,"

– написав Маск.

У відповідь на це офіційний акаунт Assassin’s Creed у Twitter різко відреагував:

Це тобі сказали ті, хто грають за тебе в Path of Exile 2?



Перепалка Маска та офіційної сторінки гри / Скриншот 24 Каналу

Цей коментар натякнув на нещодавній скандал, коли стало відомо, що Ілон Маск платить людям, щоб вони грали замість нього у складні відеоігри, зокрема Path of Exile 2, дозволяючи йому видавати себе за професійного гравця.

Твіт Assassin’s Creed набрав значну популярність у мережі та викликав хвилю схвалення серед геймерів, деякі навіть заявили, що тепер готові придбати гру. Чи вплине ця ситуація на продажі, поки що невідомо, проте вона привернула додаткову увагу до Assassin’s Creed Shadows.

Як справи в гри?

А тим часом Assassin’s Creed Shadows стала черговим успішним релізом франшизи, зібравши мільйони гравців менш ніж за тиждень після виходу. Студія навіть зазначила, що це найуспішніший реліз у серії. Однак гра також викликала суперечки, зокрема через вибір одного з головних героїв – Ясуке, темношкірого самурая.

Попри те, що персонаж має історичний прототип, його присутність у грі викликала дискусії щодо "історичної точності", хоча серія Assassin’s Creed завжди була історичною вигадкою з великою кількістю творчих змін.