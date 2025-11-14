Passion UA вилетіла з BLAST Rivals Season 2: хто переміг українську команду

Українська команда Passion UA завершила свою участь у турнірі BLAST Rivals 2025 Season 2. Колектив мав шанс вийти до півфіналу, але зазнав двох поразок поспіль, що призвело до вильоту з чемпіонату. Розповідаємо, як склався для команди цей турнір і що відомо про вирішальні матчі.​

Як виступили Passion UA?

Passion UA розпочала свій шлях на турнірі з напруженого протистояння проти The MongolZ. Цей поєдинок українська команда виграла й продовжила свій шлях у верхній сітці, тоді як монгольський колектив відправився до нижньої. Останні два матчі пройшли проти Falcons і paiN, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Плей-оф стартував з матчу проти Falcons. Цей матч був шансом для українського колективу посісти перше місце у групі A та одразу вийти до півфіналу змагань. Гра проходила у форматі "best-of-3" і виявилася досить конкурентною, хоча й завершилася не на користь Passion UA.

Першою картою була Train, де Passion UA продемонстрували впевнену гру, здобувши шість раундів. Однак після зміни сторін Falcons змогли перехопити ініціативу, почавши з рахунку 6-1 на свою користь, і швидко наблизилися до перемоги на карті. Passion UA проявили характер і змогли перевести гру в овертайм, але в додаткових раундах все ж поступилися супернику.​

На другій карті, Mirage, яку обрали Falcons, домінування європейського складу було ще більш відчутним, особливо в другій половині гри. Гравці Passion UA не змогли нічого протиставити агресивній грі суперників, які раз у раз знаходили ключові вбивства і вели свою команду до перемоги. У підсумку Falcons виграли серію і забезпечили собі місце в півфіналі.

Гра проти paiN

Поразка від Falcons означала, що Passion UA продовжать боротьбу в чвертьфіналі, де їхнім суперником стала команда paiN. Цей матч, що відбувся наступного дня, став вирішальним для українського колективу. На жаль, пройти далі не вдалося – Passion UA поступилися і в цьому протистоянні, завершивши таким чином свій виступ на турнірі.

Попри поразку, окремі гравці Passion UA показали хорошу індивідуальну гру: