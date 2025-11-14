Passion UA вылетела из BLAST Rivals Season 2: кто победил украинскую команду

Украинская команда Passion UA завершила свое участие в турнире BLAST Rivals 2025 Season 2. Коллектив имел шанс выйти в полуфинал, но потерпел два поражения подряд, что привело к вылету из чемпионата. Рассказываем, как сложился для команды этот турнир и что известно о решающих матчах.

Как выступили Passion UA?

Passion UA начала свой путь на турнире с напряженного противостояния против The MongolZ. Этот поединок украинская команда выиграла и продолжила свой путь в верхней сетке, тогда как монгольский коллектив отправился в нижнюю. Последние два матча прошли против Falcons и paiN, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Плей-офф стартовал с матча против Falcons. Этот матч был шансом для украинского коллектива занять первое место в группе A и сразу выйти в полуфинал соревнований. Игра проходила в формате "best-of-3" и оказалась достаточно конкурентной, хотя и завершилась не в пользу Passion UA.

Первой картой была Train, где Passion UA продемонстрировали уверенную игру, одержав шесть раундов. Однако после смены сторон Falcons смогли перехватить инициативу, начав со счета 6-1 в свою пользу, и быстро приблизились к победе на карте. Passion UA проявили характер и смогли перевести игру в овертайм, но в дополнительных раундах все же уступили сопернику.

На второй карте, Mirage, которую выбрали Falcons, доминирование европейского состава было еще более ощутимым, особенно во второй половине игры. Игроки Passion UA не смогли ничего противопоставить агрессивной игре соперников, которые то и дело находили ключевые убийства и вели свою команду к победе. В итоге Falcons выиграли серию и обеспечили себе место в полуфинале.

Игра против paiN

Поражение от Falcons означало, что Passion UA продолжат борьбу в четвертьфинале, где их соперником стала команда paiN. Этот матч, состоявшийся на следующий день, стал решающим для украинского коллектива. К сожалению, пройти дальше не удалось – Passion UA уступили и в этом противостоянии, завершив таким образом свое выступление на турнире.

Несмотря на поражение, отдельные игроки Passion UA показали хорошую индивидуальную игру: