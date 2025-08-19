Украинские поклонники киберспорта получили еще один повод для грусти от Passion UA, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Passion UA перейдет в новый регион?

После сенсационного роспуска украинского состава из CS 2, организация футболиста лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко, нашла новый костяк для коллектива в северной Америке.

Passion UA находятся в финальной стадии переговоров о приобретении четверки игроков из американской Complexity.

Предстоящая сделка включает в себя подписание:

Джонни "JT" Теодосиу

Хокона "hallzerk" Фьерли

Майкла "Grim" Винса

Ника "nicx" Ли.

Пятым участником коллектива станет украинец Владислав "Kvem" Король, один из трёх игроков, которых Passion UA оставили на скамейке запасных, после расформирования предыдущего состава.

В результате, некогда полностью украинская команда, перестанет играть под сине-желтым флагом и будет выступать или под интернациональным, или под флагом США.

Также правила формирования рейтинговой модели скорее всего отнесут коллектив к американскому региону.

В данный момент состав Complexity занимает 23 место в VRS и 26 в рейтинге HLTV.