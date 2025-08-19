Украинские поклонники киберспорта получили еще один повод для грусти от Passion UA, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.
К теме "Холодцы" превращают стримы CS2 в помощь: почему их полезно смотреть
Passion UA перейдет в новый регион?
После сенсационного роспуска украинского состава из CS 2, организация футболиста лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко, нашла новый костяк для коллектива в северной Америке.
Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!
Passion UA находятся в финальной стадии переговоров о приобретении четверки игроков из американской Complexity.
Предстоящая сделка включает в себя подписание:
- Джонни "JT" Теодосиу
- Хокона "hallzerk" Фьерли
- Майкла "Grim" Винса
- Ника "nicx" Ли.
Пятым участником коллектива станет украинец Владислав "Kvem" Король, один из трёх игроков, которых Passion UA оставили на скамейке запасных, после расформирования предыдущего состава.
В результате, некогда полностью украинская команда, перестанет играть под сине-желтым флагом и будет выступать или под интернациональным, или под флагом США.
Также правила формирования рейтинговой модели скорее всего отнесут коллектив к американскому региону.
В данный момент состав Complexity занимает 23 место в VRS и 26 в рейтинге HLTV.