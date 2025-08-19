Украинские поклонники киберспорта получили еще один повод для грусти от Passion UA, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Passion UA перейдет в новый регион?

После сенсационного роспуска украинского состава из CS 2, организация футболиста лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко, нашла новый костяк для коллектива в северной Америке.

Passion UA находятся в финальной стадии переговоров о приобретении четверки игроков из американской Complexity.

Предстоящая сделка включает в себя подписание:

  • Джонни "JT" Теодосиу
  • Хокона "hallzerk" Фьерли
  • Майкла "Grim" Винса
  • Ника "nicx" Ли.

Пятым участником коллектива станет украинец Владислав "Kvem" Король, один из трёх игроков, которых Passion UA оставили на скамейке запасных, после расформирования предыдущего состава.

В результате, некогда полностью украинская команда, перестанет играть под сине-желтым флагом и будет выступать или под интернациональным, или под флагом США.

Также правила формирования рейтинговой модели скорее всего отнесут коллектив к американскому региону.

В данный момент состав Complexity занимает 23 место в VRS и 26 в рейтинге HLTV.