Кого Astralis взяла в команду?

Новачки замінили Расмуса "HooXi" Нільсена та рифлера Якоба "jabbi" Нігора, яких клуб відсторонив від ігор 9 жовтня. Підписання підтвердило чутки, що з'являлися протягом тижня, пише Dust2.

Відтепер у команді залишився лише один данець – Віктор "Staehr" Стер. Раніше Astralis вигравала чотири мейджори з повністю данським складом.

  • Siuhy раніше був ігровим лідером (гравцем, який керує тактикою команди) в американській організації Liquid. Той період вийшов невдалим і здебільшого безрезультатним. Тепер він спробує почати спочатку на новому місці.
  • Cmtry гратиме рифлером, тобто бійцем із основною штурмовою зброєю. Раніше його знали як снайпера в NAVI Junior і FUT.

Що чекає команду перед мейджором?

Astralis уже має путівку на PGL Singapore Major. Її здобув попередній склад, який виграв Stake Ranked Episode 4 і обіграв у фіналі Nemiga.

Тепер команді потрібно зіграти п'ять матчів до крайнього терміну, коли визначать склади мейджора. Лише тоді новачки отримають стикери. Часу вистачить: попереду ще Stake Pulse Beat III і Stake Ranked Episode 5.

Який склад тепер у Astralis?

Нинішній склад команди такий:

  • Віктор "Staehr" Стер.
  • Лав "phzy" Смідебрант.
  • Гітіс "ryu" Глушаускас.
  • Каміл "siuhy" Шкарадек.
  • Микита "cmtry" Самольотов.
  • Філіп "NEO" Кубський (тренер).

Новий склад дебютує в матчі проти Sashi. Це ще одна данська організація, яка нещодавно повністю змінила національний склад.