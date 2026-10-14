Кого Astralis приняла в команду?

Новички заменили Расмуса "HooXi" Нильсена и рифлера Якоба "jabbi" Нигора, которых клуб отстранил от игр 9 октября. Подписание подтвердило слухи, которые появлялись в течение недели, пишет Dust2.

Отныне в команде остался лишь один датчанин – Виктор "Staehr" Стер. Ранее Astralis выигрывала четыре мейджора с полностью датским составом.

Siuhy ранее был игровым лидером (игроком, управляющим тактикой команды) в американской организации Liquid. Этот период оказался неудачным и в основном безрезультатным. Теперь он попробует начать с нуля на новом месте.

Cmtry будет играть рифлером, то есть бойцом с основным штурмовым оружием. Ранее его знали как снайпера в NAVI Junior и FUT.

Что ждет команду перед мейджором?

Astralis уже имеет путевку на PGL Singapore Major. Ее завоевал предыдущий состав, который выиграл Stake Ranked Episode 4 и обыграл в финале Nemiga.

Теперь команде нужно сыграть пять матчей до крайнего срока, когда будут определены составы мейджора. Только тогда новички получат стикеры. Времени хватит: впереди еще Stake Pulse Beat III и Stake Ranked Episode 5.

Какой состав сейчас у Astralis?

Нынешний состав команды следующий:

Виктор "Staehr" Стер.

Лав "phzy" Смидебрант.

Гитис "ryu" Глушаускас.

Камил "siuhy" Шкарадек.

Никита "cmtry" Самолетов.

Филипп "NEO" Кубский (тренер).

Новый состав дебютирует в матче против Sashi. Это еще одна датская организация, которая недавно полностью сменила национальный состав.