Astralis завершили формувати свій склад з CS2 з українцем у складі
Astralis офіційно підписала Каміла "siuhy" Шкарадека та "cmtry" Самольотова. Клуб, який колись вигравав мейджори з данцями, вперше виставить у CS2 інтернаціональний склад.
Кого Astralis взяла в команду?
Новачки замінили Расмуса "HooXi" Нільсена та рифлера Якоба "jabbi" Нігора, яких клуб відсторонив від ігор 9 жовтня. Підписання підтвердило чутки, що з'являлися протягом тижня, пише Dust2.
Відтепер у команді залишився лише один данець – Віктор "Staehr" Стер. Раніше Astralis вигравала чотири мейджори з повністю данським складом.
- Siuhy раніше був ігровим лідером (гравцем, який керує тактикою команди) в американській організації Liquid. Той період вийшов невдалим і здебільшого безрезультатним. Тепер він спробує почати спочатку на новому місці.
- Cmtry гратиме рифлером, тобто бійцем із основною штурмовою зброєю. Раніше його знали як снайпера в NAVI Junior і FUT.
Що чекає команду перед мейджором?
Astralis уже має путівку на PGL Singapore Major. Її здобув попередній склад, який виграв Stake Ranked Episode 4 і обіграв у фіналі Nemiga.
Тепер команді потрібно зіграти п'ять матчів до крайнього терміну, коли визначать склади мейджора. Лише тоді новачки отримають стикери. Часу вистачить: попереду ще Stake Pulse Beat III і Stake Ranked Episode 5.
Який склад тепер у Astralis?
Нинішній склад команди такий:
- Віктор "Staehr" Стер.
- Лав "phzy" Смідебрант.
- Гітіс "ryu" Глушаускас.
- Каміл "siuhy" Шкарадек.
- Микита "cmtry" Самольотов.
- Філіп "NEO" Кубський (тренер).
Новий склад дебютує в матчі проти Sashi. Це ще одна данська організація, яка нещодавно повністю змінила національний склад.