Astro Bot стала найрейтинговішою грою 2024 року для PlayStation 5

Довгоочікуваний платформер Astro Bot від Team Asobi, що входить до складу Sony Interactive Entertainment, отримав схвальні відгуки ще до свого офіційного релізу. Гра має найвищі оцінки від ігрової преси, Astro Bot називають одним із найкращих релізів року.

За даними агрегатора рецензій Metacritic, Astro Bot має вражаючий рейтинг 94% зі 100 рецензій, що робить її найбільш високо оціненою грою 2024 року, інформує Games 24.

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OpenCritic демонструє схожу тенденцію, з рейтингом 94% та одностайною рекомендацією від усіх 30 критиків. Це робить Astro Bot найрейтинговішим повним релізом року, випередивши Final Fantasy VII Rebirth (92%). Лише Elden Ring: Shadow of the Erdtree, що є доповненням, а не самостійною грою, має трохи вищий показник – 95%.

За що хвалять гру

Рецензенти похвалили Astro Bot за винахідливий платформер, креативний дизайн рівнів і розумне використання контролера DualSense для PlayStation 5. Вони також відзначили захопливу музику, яскраві візуальні ефекти та численні відсилки і секрети.

Однак деякі критики вказали на кілька незначних недоліків, серед яких спрощені битви з босами, відсутність режиму прискореного проходження (який буде додано після релізу) та незначні технічні збої, такі як періодичні проблеми з камерою.

Попри ці невеликі зауваження, критики сходяться на думці, що Astro Bot – обов'язкова пригода для всіх власників PS5. Гра представляє нового маскота PlayStation – Астро, персонажа, який обіцяє запалити жанр платформерів.

Astro Bot: дивіться трейлер

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Запуск Astro Bot відбувся 6 вересня ексклюзивно для PS5. Гравці зможуть взяти на себе роль малого робота Астро, який вирушає на місію з порятунку своєї команди та материнського корабля після нападу знайомих ворогів.